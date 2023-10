A paralisia do Conselho da ONU não é do interesse da comunidade internacional, diz embaixador

"A paralisia do Conselho face a uma catástrofe humanitária não é do interesse da comunidade internacional", disse o embaixador e representante brasileiro na ONU, Sérgio Danese.

Com o voto contrário dos EUA, a resolução proposta pela presidência brasileira foi barrada. Reino Unido e Rússia se abstiveram do voto.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) rejeitou nesta quarta-feira, 18, a proposta de resolução sugerida pelo Brasil, que está na presidência do órgão no mês de outubro, sobre a guerra entre Israel e o Hamas durante reunião que acontece nesta manhã. Depois de quatro rascunhos, o texto final recebeu 12 votos a favor, incluindo Brasil e China, duas abstenções, mas um voto contra, dos Estados Unidos.

A rejeição à proposta de resolução ocorreu após discordância em torno de dois trechos do texto. Os EUA já tinha votado contra ambos.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse reconhecer o esforço da presidência brasileira em levar a resolução adiante, e que um posicionamento do CSNU é importante, mas as suas ações têm de estar alinhadas com as ações práticas. "Os Estados Unidos estão desapontados por esta resolução não fazer qualquer menção aos direitos de autodefesa de Israel. Como todas as nações do mundo, Israel tem o direito inerente de legítima defesa", afirmou Greenfield.

A votação da resolução sugerida pela presidência brasileira ocorre enquanto o presidente americano Joe Biden está em Israel. Segundo a embaixadora dos EUA, sua viagem é uma demonstração clara de que os Estados Unidos estão ativamente empenhados no "mais alto nível" para garantir a libertação de reféns, a fim de evitar que o conflito se alastre.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzya, criticou o veto dos americanos. "Acabamos de ser testemunhas mais uma vez da hipocrisia na duplicidade de critérios dos nossos colegas americanos, que não têm posição de princípio no Conselho de Segurança. Eles realmente não queriam que nenhuma solução fosse encontrada aqui", disse.

Fracasso do Conselho

Para um diplomata brasileiro, o fracasso na aprovação da resolução é do Conselho de Segurança da ONU e não da presidência brasileira, que fez esforços para buscar o consenso dos membros nos últimos dias. Agora, os chamados cofacilitadores podem ser chamados a contribuir de forma mais ativa com o debate sobre a guerra. Neste caso, são os EUA e os Emirados Árabes Unidos. Desde 2016, o CSNU não se posiciona sobre o Oriente Médio.