Trump assiste a outra audiência de seu julgamento civil em NY

Trump, de 77 anos, falou com os repórteres ao chegar à sala do tribunal de Manhattan e atacou a procuradora-geral de Nova York, Letitia James - que apresentou o caso de fraude civil contra ele -, o juiz que preside o julgamento e o atual presidente Joe Biden.

A decisão de Chutkan veio após o promotor especial Jack Smith, frequentemente alvo de Trump, entrar com uma moção, alegando que a retórica explosiva do ex-presidente ameaçava enfraquecer seu julgamento por subversão eleitoral.

A juíza Tanya Chutkan não retirou, na segunda-feira, o "direito de falar" de Trump. Em vez disso, ordenou que ele não atacasse publicamente os promotores, o pessoal do tribunal, ou possíveis testemunhas, antes do julgamento previsto para começar em março de 2024.

"Me tiraram a palavra. Sou um candidato que se apresenta às eleições e não me é permitido falar", disse.

Favorito para a indicação presidencial do Partido Republicano nas eleições de 2024, Trump também afirmou, falsamente, que teve seu "direito de falar" retirado pela juíza federal que irá presidir seu julgamento por conspirar para anular as eleições americanas de 2020.

Trump, que deseja voltar à Casa Branca em 2024, já havia assistido à abertura, no início de outubro, deste julgamento, no qual ele e dois de seus filhos, Eric e Donald Jr., são acusados de terem sobrevalorizado em centenas de milhões de dólares seus campos de golfe, residências e arranha-céus nova-iorquinos para obterem empréstimos mais vantajosos dos bancos.

Ele também deve comparecer às audiências de quarta e quinta-feiras, depois de dois comícios na segunda-feira no estado de Iowa, em uma corrida para vencer as primárias republicanas, das quais se mantém como favorito nas pesquisas.

No total, quatro processos criminais aguardam o republicano. Entre eles, um em que é acusado por suas tentativas de reverter os resultados de 2020 e que começará em 4 de março em um tribunal federal de Washington.

Na ação civil, a procuradora-geral do estado de Nova York acusa Trump, seus dois filhos e dois ex-executivos da Organização Trump de inflar significativamente o valor de suas propriedades na década de 2010, desde seu triplex na Trump Tower até os edifícios da Park Avenue e da 40 Wall Street, todos em Nova York.

Mesmo antes do início do julgamento, o juiz Engoron determinou que se demonstrou a ocorrência de repetidas fraudes e que os ativos foram superestimados entre US$ 812 milhões (R$ 4,09 bilhões, na cotação atual) e US$ 2,2 bilhões (R$ 11 bilhões) entre os anos de 2014 e 2021.

Como resultado, ordenou a apreensão e liquidação de empresas que poderiam levar ao desmantelamento do império imobiliário de Donald Trump, mas sua aplicação foi suspensa em apelação.

arb-cjc/af/gm/db/llu/ms/tt