Torcedores croatas são condenados à prisão por cânticos nazistas

Um tribunal croata anunciou, nesta terça-feira (17), que condenou oito torcedores de futebol a penas de até dois meses de prisão por terem enaltecido o regime pró-nazista que esteve no poder durante a Segunda Guerra Mundial.

No último fim de semana, 12 torcedores foram detidos por terem proferido cânticos enaltecendo o regime de Ustasha (Movimento Revolucionário Croata) durante o jogo entre Croácia e Turquia no dia 12 de outubro, na cidade de Osijek, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que terminou com a vitória turca por 1 a 0.

Um torcedor foi condenado a dois meses de prisão e os outros sete a 30 dias, informou à AFP um porta-voz do tribunal. Todos eles estão proibidos de comparecer a jogos da seleção da Croácia tanto no país como no exterior durante um ano.