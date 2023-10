Risco de escalada do conflito entre Israel e Hamas faz Biden viajar ao Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará uma visita de solidariedade a Israel na quarta-feira, 18, após um ataque do grupo terrorista Hamas, anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken. "O presidente reafirmará a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e nosso compromisso inabalável com sua segurança", disse Blinken nesta terça-feira (17) em Tel Aviv.

Blinken estava falando após uma reunião de quase oito horas durante a noite no Ministério da Defesa com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, na segunda visita do principal diplomata desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Israel tem o direito e, na verdade, o dever de defender sua população dos ataques do Hamas e de outros terroristas e de evitar futuros ataques", disse Blinken.