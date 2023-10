Relatora de CPI do 8/1 sugere indiciamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

"Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições", disse a senadora Eliziane Gama ao ler o relatório final da CPI.

Após quase cinco meses de investigações e de audiências públicas, o relatório final, que agora deve ser submetido à votação, sugere ao Ministério Público Federal (MPF) o indiciamento de Bolsonaro (2019-2022) pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado, violência política e associação criminosa.

A relatora da CPI do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), sugeriu, nesta terça-feira (17), o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de "golpe de Estado", ao concluir sua investigação sobre o motim cometido por centenas de partidários do ex-presidente contra a sede dos Três Poderes na referida data.

"Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir seu objetivo maior: cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder, de forma perene e autoritária", acrescentou.

Também sugere a responsabilização de autoridades militares durante o governo Bolsonaro, como o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante-geral do Exército.

O motim foi parte de uma "tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos Poderes, desestabilizar o Governo, incendiar o País, provocar o caos e a desorganização política - e até mesmo, se necessário, uma guerra civil", concluiu a relatora.

A votação do documento, de 1.333 páginas, deve ocorrer na quarta-feira (18), e sua aprovação está garantida pela maioria da base do governo entre os 32 membros da CPI.

As conclusões da comissão abrirão apenas outra frente de batalha para Bolsonaro, que já é investigado no STF por supostamente estimular o motim. Em junho, foi declarado inelegível por oito anos por propagar desinformação sobre o sistema eleitoral do país.