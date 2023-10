Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 16 de outubro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

1/ Mapa mostrando o posto fronteiriço de Rafah, ponto de passagem entre a Faixa de Gaza e Egito. (90x86 mm) - Disponível

2/ Mapa localizando o posto fronteiriço Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, assim como o aeroporto de Al Arish. (135x116 mm) - Reenvio disponível

3/ Mapas da evolução da densidade populacional na Faixa de Gaza em 2000 e 2020. (90x153 mm) - Reenvio disponível

4/ Dados sobre os porta-aviões USS Gerald R.Ford e USS Dwight D. Eisenhower, que lideram a mobilização da força naval dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental, em uma amostra de seu apoio a Israel. (135x76 mm) - Disponível

5/ Número de residências destruídas ou danificadas na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, a partir de dados do Ministério de Obras Públicas de Gaza, presentes nas publicações do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). (45x87 mm) - Disponível