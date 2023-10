Os desafios de Daniel Noboa para enfrentar a violência do narcotráfico no Equador

O presidente eleito do Equador terá um desafio colossal. Empresário bem-sucedido e com pouca experiência política, Daniel Noboa pretende tirar o país do tormento da violência causada pelo narcotráfico e devolvê-lo à calmaria de anos atrás.

Propostas como a implementação de um sistema judicial para tratar de crimes graves, militarizar as fronteiras com a Colômbia e o Peru - os maiores produtores mundiais de cocaína - e criar embarcações prisionais para os detentos mais violentos lhe deram o voto de 52% dos eleitores equatorianos com um objetivo unânime: mais segurança para o país em meio a uma guerra entre cartéis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A questão é se Noboa conseguirá frear o terror vivido no Equador, que nos últimos anos se tornou um centro de operações para cartéis de drogas do México e da Colômbia. Associados a gangues locais, estes grupos também introduziram métodos criminosos sangrentos: corpos desmembrados, queimados ou pendurados em pontes.