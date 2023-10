ONU adia reunião do Conselho de Segurança após ataque a hospital na Faixa de Gaza

Os Emirados Árabes Unidos e a Rússia pediram em conjunto nesta terça-feira, dia 17, uma nova reunião emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, após um hospital na Faixa de Gaza ter sido atingido por um míssil. Autoridades de saúde da região, governada pelo braço político do grupo terrorista Hamas, afirmaram que houve ao menos 500 mortes. Israelenses e palestinos se acusam mutuamente sobre a autoria do disparo.

"Os Emirados Árabes Unidos e a Rússia convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Médio Oriente, incluindo a questão palestina, após o ataque a um hospital em Gaza", anunciou a missão do país árabe. Essa reunião poderia ocorrer às 11h desta quarta-feira, dia 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, a reunião que estava prevista para esta noite para discutir uma resolução patrocinada pelo Brasil sobre o conflito e vinha sendo negociada desde ontem nos bastidores foi adiada.