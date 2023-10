Israel alerta seus cidadãos a evitar viagens à Turquia e a ter precauções no Marrocos

A Sede de Segurança Nacional de Israel alertou em comunicado que o nível de ameaça para viagens à Turquia chegou a 4, o mais alto. O aviso também é válido para o Marrocos, neste caso em alta para 2 no alerta, o que indica a necessidade de precauções. Aos israelenses que estão na Turquia, a recomendação é o retorno a Israel, devido ao agravamento das ameaças terroristas contra israelenses e judeus no exterior.

De acordo com o órgão, é recomendado que se reduzam as reuniões e a permanência em espaços públicos, bem como a exibição de símbolos e a ida a locais israelenses e judaicos. Além disso, é sugerido que as viagens não essenciais ao exterior sejam evitadas, principalmente para destinos árabes e próximos ao Irã.