Irã proíbe ensino de idiomas estrangeiros para crianças pequenas

O governo iraniano anunciou a proibição do ensino de todas as línguas estrangeiras, incluindo inglês e árabe, para crianças pequenas, informou a imprensa oficial nesta terça-feira (17).

"A proibição do ensino de línguas estrangeiras não afeta apenas o inglês, mas também outras línguas, incluindo o árabe", acrescentou Tehrani Farjad.

O persa, a única língua oficial do Irã, é fortemente influenciado pelo árabe e, em certa medida, pelo francês e pelo inglês.

O Ministério da Educação mencionou, em junho de 2022, seu plano de iniciar "um ensino do francês (nas escolas) em caráter experimental" com o objetivo de "eliminar o monopólio da língua inglesa".

Em setembro, o governo proibiu estudantes iranianos, ou com dupla cidadania, de frequentarem escolas internacionais, afirmando que as crianças iranianas têm a obrigação de ir estudar nas instituições de ensino do país. A decisão provocou uma queda acentuada no número de alunos em algumas destas escolas em Teerã, em particular a francesa e a alemã.

ap/jri/ob/mab/mb/tt/fp