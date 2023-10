Inglaterra vence Itália (3-1) e se classifica para a Euro 2024

Com dois gols de Harry Kane, a Inglaterra derrotou a Itália por 3 a 1 nesta terça-feira (17), de virada, em Wembley, e selou sua classificação para a Eurocopa de 2024.

A 'Azzurra', que venceu os ingleses no mesmo estádio na final da Euro em 2021, saiu na frente com Gianluca Scamacca. Marcus Rashford marcou o outro gol dos 'Three Lions', que garantiram a liderança do Grupo C das Eliminatórias.

