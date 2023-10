Inglaterra se vinga da Itália e garante vaga na Euro 2024

Comandada por Harry Kane e Jude Bellingham, a Inglaterra selou sua classificação para a Eurocopa de 2024 ao derrotar a Itália por 3 a 1 nesta terça-feira (17), em Wembley, palco da final do torneio continental em 2021, que terminou com a vitória da 'Azzurra' sobre os ingleses nos pênaltis.

Em Londres, os 'Three Lions' saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada para dar uma vitória convincente aos seus torcedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os italianos abriram vantagem no primeiro tempo com Gianluca Scamacca (15'), mas Kane (32' de pênalti e 77') e Marcus Rashford (57') marcaram para a Inglaterra, que garantiu a liderança do Grupo C das Eliminatórias.