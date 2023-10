Indicado republicano para presidência da Câmara dos EUA fracassa em obter maioria em votação

O deputado republicano Jim Jordan não conseguiu obter votos suficientes para ser eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na primeira votação, depois que mais republicanos do que o esperado se juntaram aos democratas na recusa de apoiá-lo, preparando a Câmara para outra rodada de votação e novas incertezas sobre o caminho a seguir. Nenhum candidato obteve maioria dentre os 435 deputados. Jordan obteve 200 votos.

O deputado, um favorito da base republicana e aliado do ex-presidente Donald Trump, viu mais de uma dúzia de legisladores republicanos se recusarem a apoiá-lo na votação na tarde de terça-feira. Os democratas votaram em seu indicado, o líder da minoria Hakeem Jeffries, que teve 212 votos, enquanto os resistentes republicanos espalharam seus votos entre outros legisladores republicanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A contagem mostrou os desafios enfrentados pelo indicado do Partido Republicano. Se Jordan prevalecesse, marcaria uma vitória tremenda da ala populista do partido sobre mais figuras do establishment e pró-governação, movendo um dos mais célebres agitadores da multidão para o topo da lista. Também levantaria novas questões sobre a capacidade dos republicanos de trabalharem com os democratas para aprovar projetos de lei críticos nos próximos meses.