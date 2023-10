Hospitais na Faixa de Gaza se transformam em abrigo de deslocados

Centenas de famílias palestinas se amontoavam, nesta terça-feira (17), em hospitais da Faixa de Gaza, procurando refúgio nesses estabelecimentos, já lotados, dos incessantes bombardeios do Exército israelense, confirmaram jornalistas da AFP.

Amira, de 44 anos, instalou-se com os filhos no pátio do hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul do pequeno enclave palestino, para onde um milhão de habitantes foram deslocados desde que o Exército de Israel ordenou-lhes que abandonassem o norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Faz uma semana que não tomamos banho, a morte seria mais misericordiosa", disse, enquanto preparava sanduíches com o pouco pão que conseguiu recuperar.