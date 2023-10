Hamas diz estar disposto a libertar reféns se os bombardeios cessarem, diz TV

O Hamas está disposto a libertar todos os seus reféns civis se Israel parar de bombardear Gaza, segundo reportou nesta terça-feira, 17, o canal de notícias americano NBC. O grupo terrorista também negociaria os soldados israelenses cativos em troca de todos os palestinos mantidos em prisões do Israel.

As ofertas de troca de reféns foram atribuídas a um alto funcionário do Hamas, que disse que tanto Israel quanto os EUA estavam cientes delas porque o Hamas havia compartilhado as propostas com os líderes de vários países árabes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os civis poderiam ser libertados dentro de uma hora após Israel concordar com os termos, segundo o funcionário não identificado do Hamas, que afirmou à NBC que o processo de libertação dos reféns "seria fácil".