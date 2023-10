Guerra Israel-Hamas afeta Europa e França vive dias tensos; entenda

Guerra Israel-Hamas afeta França: ameaça no Louvre

No último sábado, 14, o Museu do Louvre, em Paris, evacuou todos os visitantes e funcionários devido à preocupação com um ataque terrorista. As instalações do Louvre soaram alarmes e conduziram indivíduos para fora do museu após receberem uma ameaça por escrito.

Enquanto as pessoas fugiam rapidamente, a polícia cercou o marco icônico e varreu a área. Assim como Versalhes, a ameaça do Louvre também era um alarme falso.

Milhares participam de manifestações pró-palestinas proibidas na França; SAIBA MAIS

Guerra Israel-Hamas afeta França: ataque em Escola

A França vive atualmente um elevado nível de alerta de ameaça após um ataque perpetrado por um ex-estudante radicalizado.

Um ex-aluno armado com uma faca invadiu uma escola em Arras, norte da França, esfaqueou um professor até a morte na última sexta-feira, 14, e feriu dois alunos em um suposto ataque terrorista.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse durante uma coletiva de imprensa que a polícia também impediu uma segunda tentativa de ataque após o esfaqueamento, no que ele disse mostrar "a barbárie do terrorismo islâmico."