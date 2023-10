Guerra em Gaza, um salto no desconhecido para mais de 360 mil reservistas israelenses

Amir é um reservista israelense de 30 anos que passou uma década longe da guerra. Trajado com um uniforme camuflado a 1,5 quilômetro da Faixa de Gaza e com os prédios do enclave palestino sob a mira de seu fuzil, ele afirma que parece "surreal" estar na região.

O país implementa um sistema de reserva ativa para combatentes e unidades especiais, que treinam durante um mês por ano. As mulheres, cujo número é limitado nas unidades de combate, estão isentas destes exercícios após o nascimento do primeiro filho.

Embora o código de vestimenta do Exército israelense seja rígido, com penalidades para os soldados em serviço por detalhes como a cor das meias, os reservistas estão "chegando como estão", explica à AFP um policial militar perto de Gaza.

No posto de gasolina de Beit Kama, uma das últimas paradas antes do enclave, e onde o café é gratuito para os soldados, é possível ver estilos variados: dreadlocks saindo de um capacete, barbas hipster, óculos estilizados e botas de montanhismo que não são permitidos.

Desde a ofensiva inédita do movimento islamita palestino Hamas no território israelense em 7 de outubro, aviões foram fretados para repatriar gratuitamente reservistas que estavam no exterior ou residiam fora do país.