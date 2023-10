EUA coloca 2.000 soldados em alerta de mobilização no Oriente Médio

O Exército americano colocou 2.000 soldados em alerta de mobilização em resposta à escalada do conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas em Gaza, informou o Pentágono nesta terça-feira (17).

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, colocou militares e uma série de unidades "em alerta máximo com uma ordem de prontidão para mobilização", afirmou o Pentágono em um comunicado, para "responder rapidamente à evolução do entorno de segurança no Oriente Médio".

Segundo a imprensa americana, as tropas cobririam funções de apoio, como assistência médica e manipulação de explosivos.