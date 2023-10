Equador e Colômbia empatam sem gols nas Eliminatórias

Equador e Colômbia empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (17), em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do zero no placar, o jogo no estádio Casa Blanca foi movimentado, com duas bolas na trave, um pênalti perdido pelo atacante colombiano Luis Díaz e um gol dos visitantes anulado pelo VAR.

Com este resultado, a Colômbia chega a 6 pontos, dois à frente do Equador.