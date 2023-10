Embaixada de Israel em Brasília critica acusações do PT

A embaixada de Israel no Brasil protestou nesta terça-feira (17) contra uma resolução do Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o partido acusa Israel de "genocídio" e "crimes de guerra".

"É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos", escreveu a embaixada de Israel em Brasília em sua conta no X, o antigo Twitter.

"Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos", acrescentou a representação diplomática, em resposta a uma resolução publicada na segunda-feira pelo PT.