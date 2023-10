Em cúpula urgente, UE busca unificar posição sobre guerra Israel-Hamas

Os dirigentes da UE deverão revalidar uma Declaração Conjunta adotada no domingo, que contém uma posição comum dos 27 países do bloco sobre o tema.

Depois do ataque de milicianos do Hamas em território israelense, em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.400 mortos, e dos bombardeios israelenses em represália contra a Faixa de Gaza, com mais de 3.000 mortos até agora, as instituições da UE se viram envolvidas em declarações confusas e contraditórias, que geraram mal-estar.

Primeiro, o comissário europeu para a Vizinhança e Ampliação, Oliver Varhelyi, anunciou uma suspensão imediata dos pagamentos de ajuda ao desenvolvimento aos palestinos.

Posteriormente, a Comissão Europeia - braço executivo da UE - anunciou uma "revisão urgente" dos programas de ajuda aos palestinos, até que, finalmente, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que a UE triplicaria a ajuda humanitária a Gaza, em até 75 milhões de euros (pouco mais de R$ 400 milhões).

As declarações de Von der Leyen em uma visita a Israel causaram desconforto nas capitais europeias.

Von der Leyen enfatizou o direito do Estado de Israel de se defender, mas omitiu que esta resposta deve se ajustar ao direito internacional, especialmente no que diz respeito à defesa da população civil.

A questão do respeito ao direito internacional foi um ponto central nas conversas dos ministros das Relações Exteriores do bloco, convocadas pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, na terça passada.