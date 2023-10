Corpos acumulados em hospital de Gaza

Como represália ao ataque violento dos comandos do movimento islamita Hamas no território israelense em 7 de outubro, o Exército deste país bombardeia sem trégua a Faixa de Gaza, que está sob cerco total desde 9 de outubro.

No sul da Faixa de Gaza, sepulturas são cavadas. Em outras áreas do território, os cadáveres são colocados em caminhões de vendedores de sorvete ou uma vala comum é preparada. Em cada pedaço do enclave palestino bombardeado por Israel, os corpos se acumulam.

No centro do enclave, no estacionamento do hospital de Deir el Balah, um caminhão que até recentemente transportava sorvetes foi adaptado para responder ao fluxo de cadáveres.

Uma das portas do veículo tem a fotografia de uma menina saboreando um sorvete. Em outra, a imagem exibe as opções de sorvetes "crocantes". Dentro do veículo, acumulam-se os corpos protegidos por mortalhas improvisadas.

"Na madrugada (de domingo), duas bombas caíram sobre a casa. Dezesseis pessoas estavam no local, incluindo oito crianças que dormiam", afirma Talaat Abou Lashine, integrante da família.

Na cidade de Gaza, onde muitos moradores fugiram após os bombardeios violentos e a ordem de Israel para que abandonassem o norte do território, vários cadáveres não foram reclamados por parentes.

"Com o grande número de (corpos de) mártires nos necrotérios do hospital Al Shifa que não foram recuperados pelos seus familiares e a chegada contínua de mártires, na casa das dezenas (...) preparamos uma vala comum para enterrar quase 100 mártires", anunciou o diretor da agência de informações do governo do Hamas, Salama Maruf.