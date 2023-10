Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder global em tecnologia e segurança, anunciou hoje que está expandindo sua colaboração com aSoyYo, um provedor de identidade digital para empresas na Colômbia, introduzindo as chaves de acesso FIDO2 para autenticação sem senha. Essa implementação permitirá que milhões de colombianos se conectem com suas identidades digitais e acessem serviços digitais sem precisar digitar nomes de usuário e senhas.

Com as chaves de acesso, a identidade do usuário é verificada por meio de biometria ou um código do dispositivo, para que eles possam fazer login de forma rápida e segura. Cada chave de acesso é composta por um par de chaves, uma das quais permanece armazenada em formato criptografado no dispositivo, mantendo-a segura em caso de violação de dados. Para as empresas que oferecem serviços digitais, as chaves de acesso oferecem diversos benefícios, incluindo taxas de sucesso de login aprimoradas, tempos de login reduzidos, segurança reforçada e custos operacionais reduzidos. Nessa colaboração, a criação da chave de acesso é precedida por uma verificação de identidade, o que permite uma chave de acesso SoyYo centrada no usuário e reutilizável, atribuída ao usuário verificado.

Danny de Vreeze, vice-presidente de Identidade e Gerenciamento de Acesso na Thalescomentou::"As senhas têm sido a falha fatal na autenticação digital por décadas, mas com a introdução das chaves de acesso, finalmente estamos à beira de um futuro sem senhas. Estamos confiantes de que as chaves de acesso se tornarão o método de autenticação dominante, não apenas para garantir o acesso a serviços e plataformas, mas também para autorizar operações sensíveis. Ficamos satisfeitos em apoiar a SoyYo, uma fintech ágil, desempenhando um papel crucial como provedora de identidade, com uma migração tranquila para uma solução moderna e à prova de futuro."

A SoyYo ajuda as empresas a proteger a identidade digital de seus usuários e a manter seus dados seguros online. Eles confiaram na Thales nos últimos três anos, usando sua plataforma de identidade baseada em nuvem para integrar digitalmente os clientes com segurança, com verificação de documentos e prova de identidade, além de permitir o acesso ao seu aplicativo móvel. Com a implementação de senhas, eles agora poderão utilizar a mesma plataforma para introduzir autenticação sem senha aos usuários finais, melhorando ainda mais a experiência do cliente.

