Comunicado do Business Wire :Svante Technologies Inc.

As empresas trabalharão juntas para identificar, desenvolver e implementar grandes projetos de CCUS, com o objetivo de reduzir significativamente as emissões de carbono. A colaboração aproveita a tecnologia de filtro de captura e remoção de carbono ambientalmente responsável da Svante e a experiência da Storegga no transporte e armazenamento de CO2.

Svante Technologies Inc. (Svante) e Storegga anunciaram hoje que assinaram um memorando de entendimento (MoU) para colaborar na execução de projetos integrados de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) no mundo inteiro.

A Svante é uma fornecedora líder de tecnologia de captura e remoção de carbono que fabrica filtros sólidos à base de adsorvente sólido que podem ser usados para reter CO2 da fonte de emissões de instalações industriais pesadas, evitando que ele atinja a atmosfera. Os filtros também podem ser usados para captura direta de ar (DAC), em que o CO2 que já foi emitido na atmosfera é retido e removido.

"Este novo acordo com a Storegga é outro exemplo de como estamos colaborando com parcerias estratégicas em toda a cadeia de valor de CCUS para equipar nossos clientes com tudo o que necessitam para atingir suas metas de redução de emissões", disse Matt Stevenson, diretor de Receita da Svante. "Trabalhar com a Storegga irá responder às necessidades das empresas industriais que procuram caminhos ambientalmente responsáveis para capturar suas emissões de carbono e isolá-las com segurança no subsolo ou utilizá-las para fabricar outros produtos."

As indústrias pesadas do mundo todo necessitam de assistência no desenvolvimento de soluções para a captura, transporte e armazenamento do CO2 que emitem. A Svante e a Storegga possuem conhecimento combinado para desenvolver projetos que abrangem captura, transporte e utilização/armazenamento de CO2. As partes trabalharão juntas para avaliar projetos em escala comercial, integrando a tecnologia de captura da Svante e o planejamento regional da Storegga para transporte, armazenamento de CO2 e atividades gerais de desenvolvimento de projetos.

"A captura e remoção de carbono, também conhecida como gestão de carbono, é um pilar fundamental em que o mundo pode se apoiar nos seus esforços para descarbonizar", afirmou Nick Cooper, CEO da Storegga. "Combinando a tecnologia de captura da Svante com nossa experiência no desenvolvimento de projetos e no transporte e armazenamento de CO2, tenho certeza de que podemos fornecer aos nossos clientes uma oferta competitiva de projetos de CCUS."

As empresas estão ativamente desenvolvendo projetos que tenham o potencial de reduzir as emissões de carbono à escala de gigatoneladas.

