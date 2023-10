Comunicado do Business Wire :Scroll

O zkEVM compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM) de nível de bytecode exclusivo da Scroll oferece uma experiência virtualmente idêntica à Ethereum, capacitando os desenvolvedores a essencialmente copiar, colar e implantar seus projetos Ethereum existentes na Scroll como estão, sem alterações necessárias na base de código. O desenvolvimento é uma prova do compromisso da Scroll em escalar a Ethereum sem comprometer a segurança ou a descentralização.

O lançamento chega ao fim de dois anos de desenvolvimento intensivo e testes rigorosos, nos quais provas de conhecimento zero (zk) foram usadas para comprimir a computação fora da blockchain principal. À medida que a Ethereum atrai mais usuários e projetos, esse aumento no tráfego pode desacelerar a rede e aumentar os custos. As provas de ZK possibilitam uma abordagem inovadora que melhora substancialmente a taxa de transações com velocidades aceleradas e custos reduzidos, representando uma mudança monumental nas capacidades de escalabilidade da Ethereum.

A Scroll , uma solução de escalonamento Ethereum de código aberto e que prioriza a comunidade, anunciou hoje o lançamento de sua mainnet, iniciando um marco significativo no movimento de escalonamento e adoção da maior plataforma de contratos inteligentes do mundo e da primeira blockchain programável.

"Na Scroll, levamos a segurança extremamente a sério", disse Haichen Shen, cofundador da Scroll. "A Scroll aborda a segurança de forma holística, mantendo uma equipe de segurança interna dedicada, auditando totalmente nossa base de código com várias empresas de auditoria e permanecendo de código aberto, o que temos feito desde o primeiro dia."

O lançamento da rede principal da Scroll ocorre após mais de um ano de redes de teste bem-sucedidas, com mais de 55 milhões de transações nas redes de teste Alpha e Beta e quase um milhão de lotes finalizados para L1. A Sepolia, a rede de teste mais recente, registrou em dois meses mais de 900 mil endereços de carteira e mais de seis milhões de transações. Mais de 100 projetos foram implantados nas redes de teste da Scroll até o momento, abrangendo desde infraestrutura até DeFi, jogos e muito mais. A rede principal da Scroll funciona exatamente como sua rede de teste Sepolia, que continuará a operar como um ambiente de teste para desenvolvedores.

Na mainnet da Scroll, usuários e desenvolvedores têm a mesma experiência que teriam na Ethereum, alimentados pela criptografia de conhecimento zero. A mainnet da Scroll se concentrará primeiro na integração de provedores de infraestrutura, seguida por implantações que permitirão que desenvolvedores em todo o mundo comecem a criar produtos Web3 e, em última análise, atraiam novos usuários para a comunidade Ethereum.

"Vemos um futuro em que a grande maioria da transferência de valor ocorrerá em L2s na Ethereum. O que impulsionará essa adoção é a melhoria da experiência do usuário e do desenvolvedor", disse Sandy Peng, cofundador da Scroll. "Nosso foco é permitir que os desenvolvedores criem aplicativos blockchain que ancorarão o web3 em casos de uso do mundo real, atraindo novos usuários em massa e fazendo com que todos avancem."

A Scroll foi fundada em 2021 com a missão de construir um ecossistema de código aberto e escalável aproveitando as capacidades nativas de um zkEVM, ao mesmo tempo em que mantém as capacidades de segurança bem conhecidas da Ethereum e mantém o compromisso da comunidade com a descentralização. Para avançar nesse compromisso, as próximas etapas no roadmap da Scroll são uma rede de provadores descentralizados e um sequenciador descentralizado.

Nos últimos dois anos e meio, a Scroll colaborou com o grupo Privacy and Scaling Explorations (PSE) da Fundação Ethereum para contribuir com aproximadamente 50% da base de código zkEVM do PSE. Desde o início, a Scroll vem construindo um projeto de código aberto, revisado por pares e sem permissão, e a equipe publica continuamente pesquisas para melhorar a compreensão do funcionamento interno dos circuitos ZK, da criptografia e da aceleração de hardware.