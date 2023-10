Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O Diretor Executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultão Al-Marshad, assinou hoje um acordo adicional de empréstimo para o desenvolvimento com o Primeiro Ministro e Ministro de Estado Responsável pela Economia, Planejamento e Corporação Internacional da República Centro-Africana, Sua Excelência Felix Moloua, por meio do qual o SFD está contribuindo com US$ 20 milhões para financiar a "conclusão de uma série de projetos no âmbito do Programa de Reconstrução". A assinatura ocorreu à margem dos Encontros Anuais do FMI -Grupo do Banco Mundial de 2023, na cidade de Marrakesh, Marrocos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231017712134/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects." (Photo: AETOSWire)