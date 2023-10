Comunicado do Business Wire :Pint Pharma

Pint Pharma e OrphanDC anunciaram no dia 25 de Julho que a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou, em 25 de Julho de 2023, o medicamento EMPAVELI® (pegcetacoplana, indicado para o tratamento de adultos com hemoglobinúria paroxística noturna (HPN)). Empaveli é o primeiro tratamento para HPN que se liga à proteína C3 do complemento.

A HPN é uma doença sanguínea rara, crônica e com risco de vida, em que a ativação descontrolada do complemento leva à destruição dos glóbulos vermelhos por meio de hemólise intravascular e hemólise extravascular.

"A aprovação do Empaveli pela ANVISA é um marco para as pessoas que vivem com HPN no Brasil, pois os sintomas da HPN podem afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes," disse David Munoz, CEO e presidente da Pint Pharma.

Segundo Valnei Canutti, Hematologista e Chief of Scientific Affairs da Pint Pharma, "A pegcetacoplana é uma inovação terapêutica para esses pacientes e com a chegada de Empaveli, esperamos contribuir efetivamente com a comunidade de HPN no Brasil."

"A aprovação de Empaveli não é apenas uma vitória para a nossa empresa, mas principalmente para os pacientes que poderão se beneficiar desta terapia inovadora,"disse Flavio Santoro, Gerente Geral da Pint Pharma no Brasil.

A Pint Pharma é uma companhia farmacêutica com sede na Europa em Viena e DNA latino-americano que desenvolve, registra e comercializa tratamentos altamente especializados em parceria com laboratórios farmacêuticos líderes mundiais e com uma sólida base estratégica na América Latina e Europa; o que nos possibilita ser um provedor pan-americano de tratamentos inovadores e de alto valor agregado em oncologia, hematologia, doenças raras e outras condições graves e debilitantes de saúde.