Comunicado do Business Wire :NETSCOUT SYSTEMS, INC

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), provedor líder global em gerenciamento de desempenho, cibersegurança, e soluções de proteção contra ataques DDoS, apresentou hoje os resultados do estudo de Impacto Econômico TotalR 2023 da Forrester Consulting, avaliando a economia de custos e os benefícios comerciais da implantação da Solução de Proteção Arbor DDoS da NETSCOUT. Os usuários que usam a solução podem efetivamente impedir ataques DDoS, minimizar interrupções, reduzir potenciais penalizações por não atendimento ao SLA (Service Level Agreement) e oferecer serviços premium através da análise inteligente de tráfego. Baseado em avaliações financeiras e entrevistas com tomadores de decisão que implementaram a solução, o estudo Forrester descobriu que, ao longo de três anos, a Solução de Proteção DDoS Arbor permitiu a um grupo representativo de usuários entrevistados: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- Um retorno geral de investimento (ROI) de 223%

-- Tempo de interrupção dos usuários por incidentes DDoS potenciais permitiram uma redução de 75% no tempo médio de remediação (MTTR) para incidentes DDoS que afetam os usuários até o terceiro ano -- Tempo de interrupção por ataques DDoS impulsionado por uma redução de 80% no MTTR -- Um aumento de receita de 10,3% no terceiro ano através de serviços premium aprimorados pelo Arbor Insight -- Uma redução de mais de 70% em horas equivalentes em tempo integral (FTE) para gerenciamento de incidentes através de equipes I&O "Os ataques DDoS podem ter um efeito paralisante em usuários que dependem do tempo de atividade" disse Michael Szabados, Chief Operating Officer da NETSCOUT. "Acreditamos que a pesquisa da Forrester mostra que as organizações que usam a Solução de Proteção DDoS da NETSCOUT tem a visibilidade que eles precisam para efetivamente analisar o tráfego da rede para detectar, mitigar e remediar ameaças." Em entrevistas com usuários NETSCOUT, o estudo Forrester também revelou que a NETSCOUT oferece vários benefícios adicionais, como uma reputação melhorada de marca, experiência aprimorada de cliente, um excelente suporte pós-venda, e uma postura operacional proativa que identifica potenciais incidentes e ataques DDoS.

Para analisar os resultados do estudo, por favor visite nosso site. Sobre a NETSCOUT A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado contra ataques cibernéticos e interrupções de desempenho e disponibilidade por meio da plataforma de visibilidade exclusiva da empresa e soluções alimentadas por sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala. A NETSCOUT atende as maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em www.netscout.com ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, Twitter ou Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Todos os direitos reservados. NETSCOUT, o logotipo NETSCOUT, Guardians of the Connected World, Visibility Without Borders, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE, Omnis e TrueCall são marcas registradas ou marcas comerciais da NETSCOUT SYSTEMS, INC., e/ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou outros países. As marcas registradas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231017242330/pt/