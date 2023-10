Comunicado do Business Wire :HotelREZ

A Elegant Hotel Collection entrou no mercado de marcas soft brand de luxo, lançando 25 hotéis de luxo e visando 50 propriedades no mundo todo até a metade de 2024.

"A marca oferece uma alternativa atraente às suas concorrentes tradicionais, proporcionando uma abordagem nova, dinâmica e abrangente à representação do luxo. A Elegant Hotel Collection é sustentada por um conjunto completo de parcerias internacionais e soluções de marketing, juntamente com a melhor tecnologia da categoria".

Como parte de uma comunidade de elite, os hotéis membros da Elegant terão acesso a uma série de benefícios que os equiparão para prosperar no cenário competitivo mundial, utilizando a mais recente tecnologia para se adaptarem ao comportamento de compra do público-alvo.

A Elegant identificou uma lacuna neste nicho de mercado e foi criada para refletir uma perspectiva renovada sobre turismo de luxo. Todas as propriedades da Elegant foram selecionadas para incorporar os cinco elementos da marca - hospitalidade, autenticidade, inclusão, inovação e sustentabilidade -, ecoando as demandas dos viajantes de luxo atuais.

McLeod continuou: "Muitas propriedades de luxo independentes têm questionado o retorno do investimento da sua representação atual e ficaram para trás na corrida para encontrar caminhos significativos no mercado. Nossa missão é permitir que elas encontrem sua própria voz e prosperem, fornecendo apoio personalizado, distribuição global e, de forma crítica, crescimento incremental com um retorno financeiro positivo. O segredo para isso é melhorar as identidades únicas e a consciência desses maravilhosos hotéis.

Stephanie Hall, diretora do Grupo de Vendas e Marketing da Exclusive Collection, afirmou: "É uma honra fazer parte desta comunidade em uma época em que as pessoas estão procurando marcas que se alinham não apenas com seus valores, mas também sua busca por experiências novas e memoráveis que possam ser oferecidas de forma única a partir de grandes marcas e hotéis boutique".

A Elegant selecionou a HotelREZ Hotels & Resorts para gerenciar sua distribuição de associados. McLeod explicou: "A HotelREZ é a escolha óbvia para a Elegant, uma vez que nos permite aproveitar sua força global enquanto nos concentramos no desenvolvimento no mercado de marcas soft brand. A parceria reúne o melhor de todos os mundos".

A equipa de liderança da Elegant Hotel Collection possui várias décadas de experiência no setor hoteleiro. Temos orgulho de oferecer iniciativas criativas de geração de receitas juntamente com um programa de marketing, distribuição e vendas que garantirá que os canais de vendas sejam otimizados e gerem retornos mensuráveis".

As propriedades de luxo da Elegant capitalizarão a melhor distribuição da categoria, parcerias mundiais e suporte personalizado líder de mercado, beneficiando-se de um cenário diversificado de otimização. Nossas soluções inovadoras são concebidas para otimizar o alcance mundial da Elegant Hotel Collection e garantir que seu portfólio escolhido a dedo e com curadoria de hotéis únicos de classe mundial permaneça competitivo e rentável em um cenário em constante evolução. Um modelo que se concentra no desempenho e não em custos fixos elevados é uma mudança refrescante no setor de marcas soft brand".

A Elegant Hotel Collection oferecerá uma estratégia integral de marketing de marca e distribuição de canais, incluindo um motor de reservas, um conjunto completo de serviços web, GDS, OTA; gerenciamento de multimídia e conteúdo; RFP; processamento de comissões; juntamente com um plano de gerenciamento de contas personalizado que detalha as atividades de vendas e iniciativas de marketing, incluindo mídia social, comércio mundial de viagens e marketing de marcas de consumo por meio de representação e parcerias de agências globais - sempre com uma nova abordagem sobre como a tecnologia pode ser aproveitada para também impulsionar negócios diretos do conjunto certo de clientes.

Elegant Hotel Collection

A Elegant Hotel Collection é uma marca soft brand de luxo com serviço completo comprometida em fornecer as melhores operações de distribuição, tecnologia e serviços de vendas e marketing para uma rede internacional selecionada com curadoria de hotéis únicos e inspiradores. A bandeira de gestão independente está comprometida com uma expansão sustentável e baseada na exclusividade, centrada em seus quatro pilares fundamentais: autenticidade, inclusão, inovação e sustentabilidade. A Elegant Hotel Collection é representada mundialmente sob o código da cadeia HO GDS, desenvolvido pela HotelREZ.

