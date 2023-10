Comunicado do Business Wire :GN CORPORATION CO. LTD.

A fibrose no músculo esquelético que leva à disfunção locomotora na distrofia muscular de Duchenne (DMD) pode ser significativamente reduzida em camundongos mdx com DMD mediante a administração por via oral do Neu REFIX beta 1,3-1,6 glucanos em solitário (sem quaisquer outros medicamentos) durante 45 dias. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com a equipe do dr. Yoshitsugu Aoki, chefe do Departamento de Terapia Molecular do Centro Nacional de Neurologia e Psiquiatria (NCNP), em Tóquio (Japão), pioneiro no desenvolvimento de soluções para DMD, como a terapia de salto de exon. As conclusões publicadas na Scientific Reports, uma publicação do portfólio da Nature, também relataram uma redução na inflamação muscular, que precede a fibrose e a disfunção muscular, levando gradualmente à insuficiência muscular respiratória seguida de disfunção pulmonar, fibrose cardíaca, insuficiência cardíaca e morte prematura.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231016225712/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

An illustrative summary of the research outcome with Neu REFIX Beta glucan presents, several "Firsts" to its credit; (1) Oral consumption of a food supplement alone, without any other drugs, reducing skeletal muscle fibrosis in MDX mice, (2) In clinical studies, increase in plasma dystrophin which is considered of relevance to correction of vascular smooth muscle pathology, (3) Clinically evident beneficial reconstitution of gut microbiome in patients with DMD in a 45- days clinical study, (4) Reduction of myocardial fibrosis with neu REFIX alone in MDX mice, (5) Slowing down the progress of DMD pathology evident by 6MWT, NSAA and MRC in a six-month clinical study when Neu REFIX was consumed along with standard of care medication; Neu REFIX 1,3-1,6 Beta glucan is a food supplement without any therapeutic claims; Not a drug or remedy to any illness. Research findings not to be construed as medical advice. Neu REFIX doesn't contain any of the commonly notified 28 allergens.