Comunicado do Business Wire :Esmark, Inc.

James P. Bouchard, fundador, presidente do conselho e diretor executivo (CEO) da Esmark, Inc., anunciou hoje a aposentadoria de sua função como CEO, a partir de 23 de novembro de 2023, seu feriado familiar favorito. Ele permanecerá como presidente do conselho de administração da Esmark, Inc., proprietário particular da empresa e continuará a supervisionar todas as contribuições beneficentes. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231017718826/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine James P. Bouchard outside his Michigan home in August 2023 (photo source: Wall Street Journal).

A empresa conduz ativamente uma pesquisa internacional em busca do sucessor de Bouchard. Randy Stanton, vice-presidente executivo e diretor financeiro (CFO) da Esmark Inc., exercerá a função de CEO interino, além de desempenhar sua função como CFO, a partir de 23 de novembro de 2023. "Estou na indústria siderúrgica há mais de 40 anos e agora chegou a hora de me afastar das operações diárias e capacitar a próxima geração de liderança. Também é hora de prestar mais atenção à minha saúde e passar mais tempo com a família", disse Bouchard. "Eu tenho plena confiança que a equipe continuará a construir o incrível legado da empresa. O futuro é brilhante para Esmark e para nossos clientes e parceiros." Bouchard continuou: "Ultimamente, tenho lidado com alguns problemas médicos. Depois fiquei chocado com a morte inesperada do meu amigo e presidente internacional da USW, Tom Conway, no mês passado. Por isso, depois de quatro décadas, e muita consideração e reflexão, decidi me aposentar". Bouchard é o fundador, presidente do conselho e CEO da Esmark Inc. (e suas empresas antecessoras), assim como presidente do conselho e CEO do acionista controlador, o Grupo Bouchard, formado em 1995. Ao longo dos anos, a empresa cresceu, diversificou e evoluiu para a família Esmark de empresas que detém investimentos estratégicos e ativos envolvidos nos setores industrial, de energia, de tecnologia, imobiliário, de commodities e de esportes e desenvolvimento juvenil. Bouchard e a família de empresas Esmark continuarão a ser apoiadores incansáveis de vários programas educacionais, de saúde e bem-estar familiar, de esportes juvenis e de recreação, que incluem o Helen E. Bouchard Scholarship Award (totalizando US$ 500.000 para 75 destinatários). As doações de Bouchard e da Esmark totalizaram mais de US$ 10 milhões desde 2003. "A USW felicita Bouchard por seu extenso trabalho com o aço e aplaude em particular o seu compromisso de longa data com a indústria nacional e seu relacionamento positivo com o nosso sindicato", disse David McCall, presidente internacional da USW. "Desejamos a ele uma longa e feliz aposentadoria." "O impacto de Jim Bouchard nas indústrias siderúrgica e de energia, e em todos o país, é impossível de quantificar. Eu e Gayle desejamos a ele o melhor nesse momento em que inicia sua merecida aposentadoria", disse o Senador Joe Manchin (D-WV, democrata da Virgínia Ocidental).

Bouchard recebeu vários prêmios filantrópicos e da indústria por suas realizações e contribuições. Em 2005, ele foi nomeado e indicado como um finalista de Illinois para o prestigiado prêmio Ernst & Young Empreendedor do Ano. Em março de 2006, a Associação de Distribuidores de Aço concedeu a ele a mais alta honra como "Homem do Aço do Ano". Em 2007, ele entrou para o Hall da Fama da Hinsdale Central High School, o mais jovem homenageado na história da escola. Ele recebeu o prêmio Hinsdale Central, James Carmanani. Bouchard também foi homenageado pela Loyola University como ganhador do Chicago Damen Award em 2007-08 para ex-alunos ilustres. E em 2010, ele foi nomeado Companheiro Paul Harris pelo Rotary International por seus esforços de ajuda humanitária após o terremoto no Haiti. Em 2012, Bouchard foi nomeado Sewickley, o "Homem do Ano" da Pensilvânia, por seu apoio contínuo a várias instituições de caridade infantis, programas de desenvolvimento e esportes juvenis, além de outras organizações humanitárias em todo o oeste da Pensilvânia e no centro da cidade de Pittsburgh. Também em 2012, Jim Bouchard foi nomeado como um dos finalista para o "CEO do Ano" pela editora global Platts International e pela subsidiária Steel Business Briefing por seus anos de liderança, visão e inovação na indústria siderúrgica. Ele faz parte do Hall da Fama da Cidade dos Campeões de Pittsburgh e do Hall da Fama de Quaker Valley. Para obter mais informações sobre o legado de Bouchard na Esmark, clique aqui. Como CEO interino, Stanton será responsável pelas operações diárias da Esmark, Inc. e continuará a supervisionar a Esmark Excaliber. Ele ingressou na Esmark em 2013 como CFO e tem mais de 40 anos de experiência em finanças para conglomerados multinacionais. Ele ganhou um B.S.B.A. em contabilidade pela Universidade de Indiana da Pensilvânia. Os executivos seniores a seguir se reportarão a Stanton a partir de 25 de novembro:

- Robert Alvarez, CEO do Esmark Steel Group - Richard Bouchard, presidente do conselho da Esmark Sports Management - Robert Mihoci, chefe de operações da Esmark Excaliber