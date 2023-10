Comunicado do Business Wire :Black & Veatch

Para continuar o compromisso com o clima na América Latina e sensibilizar os principais atuantes econômicos no setor de mineração na região, a Black & Veatch divulgou um novo relatório, Beyond Renewables: Decarbonizing Latin America's Mines (Além das renováveis: descarbonizando as minas na América Latina). Junto com uma linha de tecnologias e abordagens de descarbonização, o relatório descreve como as tecnologias de hidrogênio para veículos e equipamentos de trabalho (e o hidrogênio como uma maneira de armazenar energia no local) são uma fonte de combustível alternativo emergindo de forma rápida que poderia redefinir as abordagens de descarbonização global para o setor. A agência internacional de energia, International Energy Agency (IEA), observa que, para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, a extração mineral para tecnologias de energia limpa precisaria quadruplicar até 2040. Por sua vez, a mineração é um processo que consome grandes volumes de energia e é uma peça crítica na cadeia de suprimentos global de energia limpa, assim, atingir neutralidade líquida de carbono nesse setor é essencial para a agenda de controle da mudança climática. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O planejamento e a integração de energias renováveis para impulsionar as operações de mineração na América Latina é um objetivo estratégico para o setor de mineração e representa um primeiro passo alcançável rumo à transformação operacional que resultará em maior eficiência energética, lucratividade e sustentabilidade", afirmou Pablo Peñaranda, diretor de desenvolvimento de negócios PIMM (indústrias de processo, mineração e manufatura) para a América Latina na Black & Veatch.

Devido às suas características geográficas e à abundância de recursos naturais, a América Latina tem grande potencial de energia renovável, e muita da capacidade adicional empregada em todo o continente é renovável. De acordo com a Organização Latino-Americana de Energia (OLADE), até 2022, 81% da nova capacidade de geração de energia instalada na América Latina e no Caribe foi oriunda de fontes limpas, incluindo usinas eólicas, fotovoltaicas, hidroelétricas ou térmicas renováveis (biogás e biomassa). Nesse contexto, a transição de energia no setor de mineração é um objetivo com valor estratégico cada vez maior. É fundamental que as empresas de mineração tenham ferramentas e uma estrutura de avaliação para alcançar uma trajetória confiável rumo à emissão líquida zero. "Priorizar os investimentos necessários em inovação requer expertise técnica em tecnologias emergentes, o que deve ser considerado a fim de planejar estratégias de transição personalizadas e ideais. Agora é o momento ideal para que as empresas de mineração avaliem essas alternativas tecnológicas para garantir uma trajetória confiável e com bom custo-benefício rumo à neutralidade de carbono", afirmou Peñaranda. O relatório "Beyond Renewables: Decarbonizing Latin America's Mines" pode ser encontrado aqui. Nota do editor: -- Há 30 anos, a Black & Veatch transforma os desafios energéticos, de água e ambientais enfrentados pelo setor de mineração latino-americano em oportunidades. A América Latina é crítica para a transição global de energia, pois é onde podem ser encontradas muitas das comodidades para o futuro do mundo. Sobre a Black & Veatch:

A Black & Veatch é uma empresa global de engenharia, compras, consultoria e construção 100% controlada pelos funcionários com um histórico de inovação em infraestrutura sustentável de mais de 100 anos. Desde 1915, ajudamos nossos clientes a melhorar a vida de pessoas ao redor do mundo dando atenção à resiliência e confiabilidade de nossos ativos de infraestrutura mais importantes. Siga-nos em www.bv.com e nas mídias sociais. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

