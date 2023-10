Comunicado do Business Wire :Banuba

A Banuba, desenvolvedora líder de tecnologia de realidade aumentada, anunciou o lançamento do suporte para acessórios de cabeça na sua plataforma virtual de testes, TINT. O novo recurso oferece aos clientes uma experiência realista e imersiva para simular como chapéus, tiaras, bandanas e outros produtos ficarão neles a partir de ângulos diferentes, por meio de uma interação realista com gravidade e luz. A TINT suporta todos os tipos de acessórios de cabeça, incluindo chapéus, bonés, gorros, entre outros. Os clientes podem explorar produtos com modelos altamente detalhados e acessar as características dos produtos com apenas um clique. A plataforma também oferece um processo de compras fácil, permitindo que os clientes finalizem suas transações de forma rápida e eficiente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo recurso leva a aumento de vendas, melhor experiência do cliente e menos reembolsos de produtos. Os clientes dispõem de uma representação realista de como os produtos para a cabeça ficarão neles e são mais propensos a fazer uma compra. Além disso, a interação realista com gravidade e luz garante que os compradores tomem decisões informadas de compra e reduz a probabilidade de devolução de produtos.

Além do recurso para experimentar acessórios de cabeça virtualmente, a TINT suporta outras categorias de produtos: -- Maquiagem -- Cuidado com a pele -- Anéis -- Pulseiras/relógios -- Colares e cachecóis

-- Tinta para cabelo -- Óculos/óculos de sol A plataforma se destaca da concorrência graças aos produtos digitais ultrarrealistas que oferece, bem como um sistema de recomendação de última geração. A IA consegue analisar a aparência única do usuário baseada em mais de 120 parâmetros (tom da pele, cor do cabelo, formato do rosto, etc.) e sugerir os produtos que ficarão melhor neles.

Você pode testar a TINT online usando a versão demo (não é necessário cartão de crédito). Sobre a Banuba A Banuba é uma empresa de realidade aumentada com mais de 7 anos no mercado, sendo pioneira em rastreamento facial, prova virtual e tecnologias virtuais de background. A Banuba fornece kits de desenvolvimento de software (SDKs, software development kits) para realidade aumentada e edição de vídeo, bem como soluções para prova virtual de produtos no rosto, no cabelo e nas mãos, prontas para integrar.