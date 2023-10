Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi

Alphawave Semi (LSE: AWE), líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, anunciou hoje que se uniu à Arm Total Design, um ecossistema para criar soluções especializadas com base no Arm® Neoverse? Compute Subsystems (CSS) amplamente disponível em toda a infraestrutura. A integração do Arm Neoverse CSS nas mais avançadas plataformas de silício personalizadas, habilitadas para IP e chiplets com conectividade de alta velocidade da Alphawave Semi, impulsiona a computação de IA a novos níveis e abre caminho para uma nova geração de SoCs feitos sob medida para clientes de hiperescala e infraestrutura de dados.

A IA generativa transformou fundamentalmente a computação e a conectividade das centrais de dados ao criar um aumento na demanda por computação, largura de banda de memória, velocidades de I/O e eficiência energética. Os clientes obtêm uma vantagem significativa no tempo de comercialização ao integrar a computação CSS do Arm Neoverse com o Universal Chiplet Express (UCIeTM) da Alphawave Semi com silício personalizado habilitado e chiplets de conectividade pré-fabricados. A Alphawave Semi possui uma equipe especializada que intensifica e otimiza os núcleos de Neoverse para potência, desempenho e área (PPA) nas principais fundições de ponta, reduzindo a escala a nós de processo de 3 nm e 2 nm. O IP UCIe de baixa potência e latência da Alphawave Semi suporta perfeitamente interfaces de estrutura da Arm, como AXI e CHI/CXS, permitindo fácil integração de conectividade avançada, como CXLTM, HBMx, DDRx e Ethernet em SoCs e chiplets personalizados de alto desempenho com base na Arm. Os clientes também podem se beneficiar da experiência avançada em embalagens 2,5D/3D da Alphawave Semi e do longo histórico de remessa de silício com base na Arm nas principais fundições para garantir um aumento suave na produção em volume.

"A Arm Total Design está capacitando a indústria a inovar com mais rapidez no Arm Neoverse CSS e reduzir o custo de criação de silício personalizado, eficiente e de alto desempenho", disse Mohamed Awad, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da Linha de Negócios de Infraestrutura da Arm. "Estamos satisfeitos por a Alphawave Semi trazer sua liderança tecnológica em chiplets de conectividade e IP de alto desempenho, bem como um histórico comprovado de design de silício de classe mundial com base na Arm, ao ecossistema Arm Total Design."