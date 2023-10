Com show de Soteldo, Venezuela vence Chile nas Eliminatórias

"Temos feito as coisas muito bem. Quando uma família está unida, é muito difícil machucá-la. Continuem acreditando, está apenas começando", comemorou Soteldo depois da partida.

O atacante do Santos Yeferson Soteldo abriu o placar para a 'Vinotinto' nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e depois deu a assistência para o artilheiro Salomón Rondón ampliar (72'). O terceiro saiu dos pés de Darwin Machís (79').

A Venezuela venceu o Chile por 3 a 0 nesta terça-feira (17) e somou três pontos importantíssimos para alimentar o sonho de disputar a Copa do Mundo pela primeira vez em 2026.

Com a vitória, a Venezuela chega a 7 pontos na tabela e, independentemente dos outros resultados, vai terminar a rodada na zona de classificação para o Mundial.

Para a Copa de 2026, as Eliminatórias Sul-Americanas dão seis vagas diretas, com o sétimo colocado indo para a repescagem com uma seleção de outro continente.

Soteldo foi uma das novidades no time titular do técnico Fernando Batista, ao lado de José Martínez, que fez o passe para o primeiro gol.

No segundo tempo, o camisa 10 venezuelano arrancou pela esquerda e fez fila na defesa chilena antes de passar a bola para Rondón, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.