Charles Michel diz ter tido conversa 'importante' com Lula antes de reunião do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, conversou nesta terça-feira, 17, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do encontro extraordinário do organismo que preside, que ocorre nesta terça-feira (17), no que chamou de uma "importante ligação". Em seu Twitter, o belga apontou que o Brasil atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSONU), e disse "trabalhar em conjunto para evitar uma escalada e um desastre humanitário", visando a recente guerra entre Israel e o Hamas.

"Todas as partes devem cumprir o direito internacional", afirmou Michel, que concluiu que os líderes buscarão também "esforços para alcançar uma paz duradoura e sustentável baseada na solução de dois Estados" para o conflito.

Na reunião desta terça-feira, os líderes da União Europeia irão discutir a situação atual no Oriente Médio. Entre os temas previstos estão direito internacional e assistência humanitária, envolvimento com atores regionais, potenciais consequências de segurança e o risco de ondas migratórias progressivas.