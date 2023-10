Bombardeios são registrados no sul de Gaza, onde palestinos se concentraram

Intensos bombardeios foram registrados na manhã desta terça-feira, 17, no sul da Faixa de Gaza, nas cercanias das cidades de Khan Younis e Rafah. O governo de Israel ordenou que os palestinos buscassem refúgio na região, após a ordem para a evacuação do norte do enclave palestino, na quinta-feira passada, 12. Relatos de testemunhas indicam que o ataque israelense teve como alvos o oeste e o sudeste de Khan Younis e o oeste de Rafah, onde milhares de palestinos e estrangeiros estão reunidos à espera da liberação da passagem para o Egito. Fonte: Associated Press.