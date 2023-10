Biden pedirá ao Congresso US$ 100 bi para Ucrânia, Israel, Taiwan e crise migratória

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá ao Congresso um pacote de US$ 100 bilhões (US$ 500 bilhões) para Ucrânia, Israel, Taiwan e a crise migratória na fronteira com o México, afirmou uma fonte próxima ao processo à AFP.

A solicitação, que ainda não foi publicada pela Casa Branca, surge em um momento em que o Congresso permanece paralisado, pois os legisladores não conseguem chegar a um acordo para eleger um presidente na Câmara de Representantes, de maioria republicana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse pacote, inicialmente revelado pela agência Bloomberg, tem como objetivo unir os democratas, que há semanas pedem mais ajuda para a Ucrânia, e os republicanos, que desejam principalmente fundos para combater a crise migratória na fronteira entre os Estados Unidos e o México.