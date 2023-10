Biden parte para Israel na viagem mais arriscada de seu mandato

Mas a busca de equilíbrio que pretendia alcançar com uma escala em Tel Aviv seguida de uma viagem à Jordânia evaporou antes mesmo de sua partida.

Joe Biden, que embarcou no Air Force One por volta das 18h40, no horário de Brasília, anunciou o "adiamento" de sua escala em Amã.

De todos os modos, a Jordânia havia cancelado a cúpula na qual participaria junto com o rei Abdullah II, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, e o líder palestino Mahmoud Abbas.

Biden transmitiu suas "mais profundas condolências pelas vidas inocentes perdidas na explosão em um hospital em Gaza" e desejou "pronta recuperação aos feridos".

Também falou sobre o tema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o rei Abdullah II da Jordânia, informou a Casa Branca.

Em um comunicado, o presidente disse que estava "indignado e profundamente entristecido pela explosão" e ter ordenado seus assessores que seguissem "recolhendo informação sobre o que ocorreu exatamente" no bombardeio, que causou a morte de pelo menos 200 pessoas.

Hamas culpa Israel, mas o Exército israelense atribui a autoria do bombardeio à Jihad Islâmica.