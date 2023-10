Autoridades internacionais condenam ataque a hospital na Faixa de Gaza

Pessoas se reúnem em torno de corpos de palestinos mortos em ataques aéreos israelenses no hospital Ahli Arab, no centro de Gaza, depois de terem sido transportados para o hospital Al-Shifa, em 17 de outubro de 2023 Crédito: DAWOOD NEMER / AFP

A Autoridade Nacional Palestina (ANP), responsável pela Cisjordânia e a Faixa de Gaza — apesar de não ter controle dessa região —, declarou luto de três dias nos territórios e afirmou que a ação é uma “catástrofe humanitária” e faz parte de um “genócidio” contra o povo palestino. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também comentou sobre a explosão em nota divulgada, e afirmou que o país irá investigar o ataque. “Eu estou triste e indignado pela explosão no hospital de Al Ahli em Gaza e pela terrível perda de vidas. Assim que ouvi a notícia, eu conversei com o rei Abdullah II, da Jordânia, e o primeiro-ministro Netanyahu, de Israel, e determinei que minha equipe de segurança nacional siga juntando informações sobre o que ocorreu exatamente”, afirmou. Biden embarcou nesta terça-feira para o Oriente Médio e irá se encontrar com o primeiro-ministro israelense, a visita para a Jordânia foi adiada. Através do X (antigo Twitter), o presidente da França, Emmanuel Macron, condenou o bombardeio. “A França condena o ataque ao hospital Al-Ahli em Gaza, que fez tantas vítimas palestinas. Os nossos pensamentos estão com eles”, completou. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, classificou o ataque como “inaceitável”. Rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cibles.



La France condamne l’attaque contre l’hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elles. Toute la lumière devra être faite. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2023

Já o Catar, apontado como principal financiador do Hamas, enfatizou o crescimento dos alvos israelenses. “A extensão dos ataques israelenses na Faixa de Gaza incluir hospitais, escolas e outros centros populacionais é um escalonamento perigoso”, afirmaram em comunicado. Enquanto o Irã, que possui ligação com o grupo Hezbollah — que também está em conflito com o Israel —, definiu o ataque como “um crime de guerra selvagem”. Atacar hospitais é considerado crime de guerra, de acordo com a Convenção de Genebra de 1949.