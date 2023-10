Alemanha empata com México em amistoso nos EUA

A Alemanha encerrou sua excursão pelos Estados Unidos com um empate em 2 a 2 com o México nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Antonio Rüdiger (25') e Niclas Füllkrug (51') marcaram os gol alemães na partida, enquanto o México foi às redes com Uriel Antuna (37') e Érick Sánchez (47').

Este foi o 13º jogo entre México e Alemanha. O retrospecto é de cinco vitórias da seleção europeia, duas dos mexicanos e seis empates.