A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

MUNDO - "Outubro Rosa", campanha anual de conscientização sobre rastreamento do câncer de mama - (até 31)

BUENOS AIRES (Argentina) - Javier Milei, candidato à presidência do A Liberdade Avança, encerra campanha eleitoral - 20H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

(*) BELO HORIZONTE (Brasil) - Perfil bailarino, de favela no Brasil aos EUA - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Exposição Nova Bienal Rio reúne arte e tecnologia - (até 29 de Outubro)

LIMA (Peru) - Indígenas amazônicos discutem estratégias para conter violência contra defensores ambientais - (até 19)

Europa

OVIEDO (Espanha) - Prêmio Princesa das Astúrias - (até 20)

Oriente Médio e África do Norte

(+) AMÃ (Jordânia) - Cúpula entre o presidente americano, Joe Biden, seus contrapartes da Jordânia e do Egito e autoridades palestinas -

(+) ISRAEL - Viagem para Israel do presidente americano, Joe Biden -

JIDÁ (Arábia Saudita) - Reunião de emergência da Organização de Cooperação Islâmica sobre a guerra entre Israel e o Hamas -

(+) CAIRO (Egito) - Visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, ao Egito -

(+) CAIRO (Egito) - Visita do encarregado britânico de situações humanitárias de emergência, Martin Griffiths, à ONU -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Visita do presidente russo, Vladimir Putin -

(+) PEQUIM (China) - Vladimir Putin encontra-se com Xi Jinping na véspera do fórum Novas Rotas da Seda -

PEQUIM (China) - Visita do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, à China de 16 a 18 de outubro -

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 - (até 19 de Maio 2024)

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023

América

(*) LOMAS DE ZAMORA (Argentina) - Candidatos encerram campanha eleitoral às eleições presidenciais (a definir) -

(*) SANTIAGO (Chile) - Entrevista com a presidente da Assembleia Constituinte do Chile, Beatriz Hevia -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Instituto Hudson - 18H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Manifestação pró-Palestina no centro do Rio de Janeiro - 18H00

Europa

ESTRASBURGO (França) - Anúncio do vencedor do Prêmio Sakharov -

(+) ARRAS (França) - Funeral de Dominique Bernard, professor morto a facadas em Arras, com a presença de Emmanuel Macron - 06H00

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula UE-EUA com Joe Biden, Charles Michel e Ursula von der Leyen -

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Publicação pelo Tesouro do déficit orçamental e da dívida no final do exercício fiscal de 2023 - 17H30

SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Cúpula no Egito sobre os palestinos no contexto da guerra Israel-Hamas -

DOMINGO, 22 DE OUTUBRO DE 2023

América

ARGENTINA - Eleições legislativas e presidenciais -

MÉXICO (México) - Cúpula regional sobre Migração -

CARACAS (Venezuela) - Primárias da oposição -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Suprema Corte de Israel analisa petição apresentada ao ministro da Justiça para reunir comitê com vistas a nomear juízes - 04H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2023

América

ATLANTA (Estados Unidos) - Abertura do julgamento de dois dos 18 réus processados com Trump na Geórgia pelas eleições de 2020 -

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Publicação das memórias de Britney Spears -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Próximo-Oriente - 12H00

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2023

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro ano de Rishi Sunak como primeiro-ministro -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Salão do automóvel Japan Mobility Show, sucessor do "Tokyo Motor Show" - (até 5 de Novembro)