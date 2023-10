Vice no Masters 1000 de Xangai, Rublev volta ao Top 5 do ranking da ATP

O tenista russo Andrey Rublev voltou ao Top 5 do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira (16), um dia depois de ter sido vice-campeão do Masters 1000 de Xangai, que terminou com o título do polonês Hubert Hurkacz.

Hurkacz, que com o troféu na China teve a maior ascensão dentro do Top 20, ganhou seis posições e agora é o 11º da lista.

O número 1 do mundo continua sendo o sérvio Novak Djokovic, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz (2º), o russo Daniil Medvedev (3º) e o italiano Jannik Sinner (4º).