UE habilitará corredor aéreo humanitário com Gaza através do Egito (oficial)

A União Europeia (UE) habilitará um corredor aéreo humanitário com a Faixa de Gaza através do Egito, anunciou, nesta segunda-feira (16), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Os palestinos em Gaza precisam de ajuda humanitária", afirmou. É por isso que "estamos lançando um corredor aéreo humanitário com Gaza através do Egito. Os dois primeiros voos partirão esta semana e levarão material humanitário a Gaza", disse Von der Leyen em Tirana, na Albânia, onde a UE realizava uma cúpula com os Bálcãs ocidentais.