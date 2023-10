Três chaves para entender a vertiginosa ascensão de Noboa ao poder no Equador

Como explicar o triunfo nas urnas de um milionário de 35 anos, quase sem experiência política? Daniel Noboa foi eleito, no domingo (15), o presidente eleito mais jovem de um país assolado pela violência do tráfico de drogas e que clama por mudança.

Estão são as três chaves para a vitória do empresário:

Segundo alguns especialistas, o autoproclamado de centro-esquerda e apoiado pela direita representa a mudança para um eleitorado polarizado entre o correísmo e o anticorreísmo, e diante da impopularidade do presidente equatoriano Guillerme Lasso (direita).

A população do país buscava "um candidato que não obedecesse, fielmente, a política tradicional, que saísse da lógica comum" em torno da figura de Correa, analisa Cahuasquí.

Com apenas dois anos de experiência política no Congresso, Noboa chegou a ser o último nas pesquisas eleitorais. No entanto, antes do primeiro turno, sua participação aplaudida em um debate ao qual compareceu vestindo um colete à prova de balas após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio o catapultou para o segundo turno.