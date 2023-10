Rússia suspende importação de produtos marítimos do Japão

Depois da China, a Rússia anunciou nesta segunda-feira (16) que tomou medidas restritivas e proibiu todas as importações de produtos marítimos procedentes do Japão, em resposta ao despejo no mar de águas residuais tratadas da usina nuclear de Fukushima.

A agência reguladora de produtos agrícolas russa, Rosselkhoznadzor, "a partir de 16 de outubro de 2023 adere às medidas restritivas provisórias da China em relação à importação de peixe e produtos marítimos do Japão", informou em comunicado, acrescentando que se trata de uma "medida preventiva".

"As restrições permanecerão em vigor até que seja fornecida a informação exaustiva necessária para confirmar a segurança" destes produtos, especificou a mesma fonte.