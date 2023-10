Putin se reunirá com Xi Jinping em Pequim na quarta-feira, anuncia Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na próxima quarta-feira (18) em Pequim, anunciou o Kremlin, sete meses após a cúpula em Moscou que selou a amizade "ilimitada" entre os países.

O encontro entre os chefes de Estado ocorrerá "à margem do terceiro fórum internacional da 'Iniciativa Cinturão e Rota'" (BRI), de acordo com um comunicado do Kremlin.

"Os dirigentes discutirão de forma amigável e franca (...) os problemas urgentes de cooperação prática bilateral e da agenda internacional", explicou o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias russas.