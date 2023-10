Jogo entre Bélgica e Suécia suspenso após ataques terrorista em Bruxelas; tudo o que se sabe

A partida foi encerrada antes do inicio do segundo tempo. Dois homens foram baleado, eles estavam vestidos com a camisa da seleção sueca

O jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa entre Bélgica e Suécia foi paralisado devido à suspeita de ataques terroristas em Bruxelas. Dois torcedores foram mortos a tiros. Os fatos ocorreram na Praça Sainctelette, no norte da capital, que fica a 6 km do estádio que estava recebendo a partida, onde mais de 35 mil torcedores assistiam ao jogo.

Segundo os primeiros relatos, foram os próprios jogadores que tomaram a decisão de não voltar a campo no segundo tempo, após saberem dos ataques aos torcedores suecos.

Suspeita de ataques terroristas

As autoridades belgas elevaram o alerta de terrorismo ao seu nível mais alto na capital na noite de segunda-feira após o tiroteio que levou dois torcedores suecos a óbito em Bruxelas. O primeiro-ministro Alexander De Croo sugeriu que estava ligado ao "terrorismo."

Fontes policiais do grupo de comunicação social Sudinfo, na Bélgica, afirmam que tudo indica que se tratou de um ato terrorista, pois o homem que começou a disparar com uma espingarda do tipo Kalashnikov gritou "Allahu Akbar!" antes de abrir fogo contra as pessoas.

Justiça francesa investiga jogador do Nice por 'apologia ao terrorismo'; ENTENDA

A polícia foi alertada após as 19h locais (14h de Brasília), e o homem que efetuou os disparos, é ligado ao Estado Islâmico e segue desaparecido. A França, que faz fronteira com o país, ordenou o fechamento das fronteiras.



Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um homem chamado Abdesalem Al Guiliani, se auto intitulou como autor dos disparos. No entanto, ele afirmou ter atingido três pessoas, e não duas como confirma a polícia belga.