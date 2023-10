Ilhas Canárias registram recorde de chegadas de migrantes

As ilhas Canárias, localizadas ao longo da costa noroeste da África, registraram nas últimas semanas números recordes de chegadas de imigrantes irregulares, a que levou o governo espanhol a anunciar que irá disponibilizar mais meios para frear este fluxo.

A Espanha vai enviar um avião para "colaborar com as autoridades do Senegal e da Mauritânia" na vigilância marítima durante um mês e meio, para deter as precárias embarcações que partem com imigrantes para as ilhas Canárias, indicou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está de visita ao arquipélago espanhol.

"Há um aumento" nas chegadas em consequência da "desestabilização no Sahel", disse o ministro, que afirmou que outro avião será enviado às ilhas Canárias para reforçar os meios de vigilância já existentes.