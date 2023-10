Holanda vence Grécia e aumenta chances de ir à Eurocopa de 2024

A Holanda venceu a Grécia por 1 a 0 nesta segunda-feira (16), em Atenas, graças a um gol de pênalti nos acréscimos, e aumentou suas chances de classificação para a Eurocopa de 2024.

Com a vitória, os holandeses passam a ocupar a segunda posição do Grupo B das Eliminatórias com os mesmos 12 pontos da seleção grega, que tem um jogo a mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da derrota em Amsterdã na última sexta-feira por 2 a 1 para a França, já classificada, a 'Oranje' sofreu para bater a Grécia.